Жительница Камчатки пойдет под суд за жестокое обращение с дочерью

Прокуратура Мильковского района Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестокое обращение с ребенком, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае этого года 49-летняя женщина на протяжении нескольких дней употребляла спиртные напитки, совершенно забыв про свою 13-летнюю дочь, которой четыре раза в день требовалось вводить инсулин. Из-за этого у девочки случился диабетический кетоацидоз, уровень глюкозы в ее крови в пять раз превышал норму. Спас ребенка старший брат-инвалид. Он обратился к соседям, которые и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики забрали девочку в больницу. Мать при этом не проявляла никакого участия, продолжала употреблять алкоголь и заниматься своими делами. Согласие на госпитализацию ребенка давали сотрудники органов опеки.

Уголовное дело направлено в Мильковский районный суд, где будет рассмотрено по существу.