Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов занесен на Доску почета

Валерий Николаевич Бессонов отмечен за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие энергетической отрасли и социально-экономическое развитие Балаковского муниципального района.
Под руководством Валерия Бессонова Балаковская АЭС по итогам работы в 2020 году признана "Лучшей атомной станции России". Этого статуса атомная станция удостаивается уже в 18 раз. Лучшей атомная станция признана и в области культуры безопасности - десятая по счету победа в конкурсе концерна "Росэнергоатом", лидером природоохранной деятельности России - в 13 раз. Балаковская АЭС по итогам работы в 2020 году в 11 раз стала лучшей по обеспечению физической защиты и антитеррористической защищенности. Она же - шестикратный обладатель статуса "Лидер Производственной системы Росатома" среди предприятий атомной отрасли России.
"Персонал Балаковской АЭС - это команда единомышленников, где руководители и работники всех уровней имеют ясные, единые цели и задачи по повышению уровня безопасности и эксплуатации, что является залогом наших успехов и достижений, в том числе за пределами предприятия", - считает Валерий Николаевич.
В числе заслуг атомной станции - ежегодный вклад в социально-экономическое развитие района. Общий объем средств, вложенных предприятием в прошлом году на реализацию противоэпидемиологических мероприятий, образование, создание комфортной среды и благотворительные программы, составил более 238 миллионов рублей.
Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС