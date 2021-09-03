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03.09.2021 14:50

Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов занесен на Доску почета

Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов занесен на Доску почета Балаковского муниципального района. Торжественная церемония обновления доски почета Балаковского муниципального района состоялась сегодня, 3 сентября 2021 года, на центральной площади Балакова. По традиции имена лучших людей района объявляются накануне празднования Дня города.
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Валерий Николаевич Бессонов отмечен за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие энергетической отрасли и социально-экономическое развитие Балаковского муниципального района.

Под руководством Валерия Бессонова Балаковская АЭС по итогам работы в 2020 году признана "Лучшей атомной станции России". Этого статуса атомная станция удостаивается уже в 18 раз. Лучшей атомная станция признана и в области культуры безопасности - десятая по счету победа в конкурсе концерна "Росэнергоатом", лидером природоохранной деятельности России - в 13 раз. Балаковская АЭС по итогам работы в 2020 году в 11 раз стала лучшей по обеспечению физической защиты и антитеррористической защищенности. Она же - шестикратный обладатель статуса "Лидер Производственной системы Росатома" среди предприятий атомной отрасли России.

"Персонал Балаковской АЭС - это команда единомышленников, где руководители и работники всех уровней имеют ясные, единые цели и задачи по повышению уровня безопасности и эксплуатации, что является залогом наших успехов и достижений, в том числе за пределами предприятия", - считает Валерий Николаевич.

В числе заслуг атомной станции - ежегодный вклад в социально-экономическое развитие района. Общий объем средств, вложенных предприятием в прошлом году на реализацию противоэпидемиологических мероприятий, образование, создание комфортной среды и благотворительные программы, составил более 238 миллионов рублей.

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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