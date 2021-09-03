К нацпроекту "Производительность труда" подключились 45 предприятий Мордовии

За два с небольшим года участниками национального проекта "Производительность труда" стали 45 предприятий Мордовии. Навыкам бережливого производства сотрудники этих организаций обучаются под руководством специалистов Регионального центра компетенций (РЦК). Практика показывает, что внедрение полученного опыта в рабочий процесс позволяет добиться впечатляющих результатов уже в первые три месяца. Об этом и многом другом "РГ" рассказал руководитель РЦК Алексей Сафонкин.

Алексей Васильевич, с чего начиналась деятельность РЦК в Мордовии? Каковы его основные задачи?

Алексей Сафонкин: Стартовали мы в 2018-м, когда Мордовия подключилась к нацпроекту "Производительность труда". Новая структура объединила специалистов в сферах бережливого производства, управления и финансов. Наша задача - реализовывать на предприятиях шестимесячные проекты по повышению производительности труда, используя методики, разработанные федеральным центром.

Какие предприятия республики первыми проявили интерес к нацпроекту? Что было самым трудным на первых порах?

Алексей Сафонкин: Первыми стали "Сарансккабель-Оптика" и "Биохимик". Их руководители оказались самыми смелыми и решили поучаствовать в новом деле, пригласив экспертов центра к себе на предприятие.

Признаться, поначалу к нам отнеслись скептически. Ведь на таких заводах, как "Сарансккабель-Оптика" уровень производственной культуры значительно выше, чем в среднем по России. Но даже здесь удалось найти резервы и применить меры по повышению производительности труда.

И какие же компоненты включает в себя рецепт повышения производительности труда от экспертов РЦК?

Алексей Сафонкин: В каждом случае рецепт разный. Конкретно здесь было много замечаний по организации рабочих мест. Например, оператор выполняет перенастройку оборудования в одном месте, а инструмент у него хранится далеко. Второй момент - управление запасами: нужно понимать, сколько требуется иметь запасов для своей операции. Третий - облегчение труда операторов: если люди поднимают тяжести, то можно сделать простое приспособление либо просто выставить поверхности в одной плоскости.

Схожие проблемы приходилось решать и на других предприятиях. Например, периодические остановки станка. Где-то проблема связана с тем, что сэкономили на сырье - поэтому лента рвется. А ведь можно купить сырье на 10 процентов подороже, но станок уже не будет останавливаться, а переплата вернется за счет реализации продукции. Важное направление - работа с производственным планированием. Там, где требуется - выстраиваем оборудование, чтобы продукция не накручивала километры по цеху.

На какую помощь от РЦК могут рассчитывать предприятия - участники нацпроекта? Какой эффект они получат на выходе?

Алексей Сафонкин: Общий принцип таков: мы комплексно собираем всю информацию по предприятию. Через три месяца приходим к руководителю и говорим об имеющихся проблемах и о том, как их исправить. Рассказываем, какой результат в итоге получим - во времени, в рублях, процентах. Мы не предлагаем купить дорогое оборудование. Обычно речь идет о внедрении организационных мер либо приобретении простейших приспособлений. Последующие три месяца предприятие вместе с нами реализует этот комплекс мер, достигая поставленных целей.

Примерно в каждом четвертом случае повышается выработка, на 20-25 процентов увеличиваются производственные возможности участка. Мы помогаем нарастить объем годового выпуска продукции от миллионов рублей до сотен миллионов рублей - таких целей нам тоже удавалось достичь. Все это предприятия получают бесплатно.

А также обучаем руководителей, как ставить цели и приводить систему в порядок, чтобы все двигалось, как единый механизм.

Бывали ли ситуации, когда коллектив предприятия с недоверием относился к новшествам?

Алексей Сафонкин: Любое вмешательство в работу предприятия - это сопротивление. Зачастую на первых порах часть сотрудников настороженно встречала наши предложения, желая оставить все как есть. Но потом отношение меняется. Ведь наша задача - не сделать труд рабочих интенсивнее, а наоборот - оптимизировать процессы: чтобы человек, затрачивая меньше усилий, выполнял за единицу времени больше полезной работы по созданию конечного продукта. Когда человек видит, что на том участке, где работа пошла по-новому, заработки увеличились, его мотивация растет.

Справка "РГ"

Участником нацпроекта "Производительность труда" может стать компания с выручкой не менее 400 миллионов рублей в год, работающая в базовой несырьевой отрасли. На сегодня к проекту присоединились 45 предприятий Мордовии.