К нацпроекту "Производительность труда" подключились 45 предприятий Мордовии

Алексей Васильевич, с чего начиналась деятельность РЦК в Мордовии? Каковы его основные задачи?
Алексей Сафонкин: Стартовали мы в 2018-м, когда Мордовия подключилась к нацпроекту "Производительность труда". Новая структура объединила специалистов в сферах бережливого производства, управления и финансов. Наша задача - реализовывать на предприятиях шестимесячные проекты по повышению производительности труда, используя методики, разработанные федеральным центром.
Какие предприятия республики первыми проявили интерес к нацпроекту? Что было самым трудным на первых порах?
Алексей Сафонкин: Первыми стали "Сарансккабель-Оптика" и "Биохимик". Их руководители оказались самыми смелыми и решили поучаствовать в новом деле, пригласив экспертов центра к себе на предприятие.
Признаться, поначалу к нам отнеслись скептически. Ведь на таких заводах, как "Сарансккабель-Оптика" уровень производственной культуры значительно выше, чем в среднем по России. Но даже здесь удалось найти резервы и применить меры по повышению производительности труда.
И какие же компоненты включает в себя рецепт повышения производительности труда от экспертов РЦК?
Алексей Сафонкин: В каждом случае рецепт разный. Конкретно здесь было много замечаний по организации рабочих мест. Например, оператор выполняет перенастройку оборудования в одном месте, а инструмент у него хранится далеко. Второй момент - управление запасами: нужно понимать, сколько требуется иметь запасов для своей операции. Третий - облегчение труда операторов: если люди поднимают тяжести, то можно сделать простое приспособление либо просто выставить поверхности в одной плоскости.
Схожие проблемы приходилось решать и на других предприятиях. Например, периодические остановки станка. Где-то проблема связана с тем, что сэкономили на сырье - поэтому лента рвется. А ведь можно купить сырье на 10 процентов подороже, но станок уже не будет останавливаться, а переплата вернется за счет реализации продукции. Важное направление - работа с производственным планированием. Там, где требуется - выстраиваем оборудование, чтобы продукция не накручивала километры по цеху.
На какую помощь от РЦК могут рассчитывать предприятия - участники нацпроекта? Какой эффект они получат на выходе?
Алексей Сафонкин: Общий принцип таков: мы комплексно собираем всю информацию по предприятию. Через три месяца приходим к руководителю и говорим об имеющихся проблемах и о том, как их исправить. Рассказываем, какой результат в итоге получим - во времени, в рублях, процентах. Мы не предлагаем купить дорогое оборудование. Обычно речь идет о внедрении организационных мер либо приобретении простейших приспособлений. Последующие три месяца предприятие вместе с нами реализует этот комплекс мер, достигая поставленных целей.
Примерно в каждом четвертом случае повышается выработка, на 20-25 процентов увеличиваются производственные возможности участка. Мы помогаем нарастить объем годового выпуска продукции от миллионов рублей до сотен миллионов рублей - таких целей нам тоже удавалось достичь. Все это предприятия получают бесплатно.
А также обучаем руководителей, как ставить цели и приводить систему в порядок, чтобы все двигалось, как единый механизм.
Бывали ли ситуации, когда коллектив предприятия с недоверием относился к новшествам?
Алексей Сафонкин: Любое вмешательство в работу предприятия - это сопротивление. Зачастую на первых порах часть сотрудников настороженно встречала наши предложения, желая оставить все как есть. Но потом отношение меняется. Ведь наша задача - не сделать труд рабочих интенсивнее, а наоборот - оптимизировать процессы: чтобы человек, затрачивая меньше усилий, выполнял за единицу времени больше полезной работы по созданию конечного продукта. Когда человек видит, что на том участке, где работа пошла по-новому, заработки увеличились, его мотивация растет.
Справка "РГ"
Участником нацпроекта "Производительность труда" может стать компания с выручкой не менее 400 миллионов рублей в год, работающая в базовой несырьевой отрасли. На сегодня к проекту присоединились 45 предприятий Мордовии.