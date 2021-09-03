Пропавшую 9 дней назад нижегородку нашли запертой в подвале гаража

В Приокском районе Нижнего Новгорода нашли живой пропавшую 24 августа 23-летнюю девушку. Она была заперта в подвале одного из строений в местном гаражном массиве.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". К счастью, благодаря работе следователей СК и оперативников ГУ МВД по региону пропавшую нижегородку нашли живой.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят весь комплекс следственных действий, в том числе - устанавливают владельца гаража, где была обнаружена девушка.

23-летнюю нижегородку искали и добровольцы. Согласно ориентировке, опубликованной поисково-спасательным отрядом "Волонтер", девушка села в автомобиль Land Rover на улице Славянской, с тех пор ее никто не видел.