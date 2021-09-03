В Нижегородской области пассажирский теплоход сел на мель

Теплоход "Константин Коротков" сел на мель в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, судно, выполнявшее рейс по маршруту Нижний Новгород-Москва, село на мель на 865 километре судового хода на Волге. В момент ЧП на борту находились 96 членов экипажа и 97 пассажиров. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Инцидент произошел в 12.30 по местному времени. Сейчас судно самостоятельно снялось с мели и продолжило движение.

По данному факту сотрудники надзорного ведомства проведут проверку. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, при необходимости будут приняты меры реагирования.