В Удмуртии автомобилист съел взятку в 5 тысяч рублей

В Удмуртии водитель, пытаясь избежать наказания за взяточничество, съел 5 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел на автодороге Игра - Глазов. Там нарушившего правила движения автомобилиста остановил сотрудник ДПС. Чтобы инспектор не составлял протокол об административном нарушении, водитель предложил ему деньги. Однако патрульный отказался их принимать и вызвал наряд полиции.

Автомобилист решил, что съев купюру в 5 тысяч, он скроет следы преступления. Но прокуратура все равно завела уголовное дело о мелкой взятке и уже направила для рассмотрения по существу в районный суд.