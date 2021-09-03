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03.09.2021 19:25
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии автомобилист съел взятку в 5 тысяч рублей

Текст: Оксана Ильина

В Удмуртии водитель, пытаясь избежать наказания за взяточничество, съел 5 тысяч рублей.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Что изменилось в жизни автомобилистов с 1 сентября

Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел на автодороге Игра - Глазов. Там нарушившего правила движения автомобилиста остановил сотрудник ДПС. Чтобы инспектор не составлял протокол об административном нарушении, водитель предложил ему деньги. Однако патрульный отказался их принимать и вызвал наряд полиции.

Автомобилист решил, что съев купюру в 5 тысяч, он скроет следы преступления. Но прокуратура все равно завела уголовное дело о мелкой взятке и уже направила для рассмотрения по существу в районный суд.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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