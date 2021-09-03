В Уфе экс-налоговика осудили за хищение 130 миллионов рублей

В Уфе 48-летний бывший налоговый инспектор осужден за хищение 130 миллионов рублей у предпринимателя.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в 2013 году налоговик познакомился с крупным предпринимателем и рассказал, что благодаря своим связям с руководителями компаний-застройщиков может приобрести недвижимость по заниженной стоимости. Коммерсант заинтересовался возможностью заработать. Они заключили между собой договоры займа, а в июле 2014 года предприниматель передал подсудимому 131 миллион рублей. Как установил суд, налоговик свои обязательства по договору не исполнил, потратив деньги по своему усмотрению.

- Подсудимый не признал вину. Кировский районный суд Уфы счел его вину доказанной и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда, а на его имущество в обеспечительных целях наложен арест, - уточнили в прокуратуре РБ.