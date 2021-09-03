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03.09.2021 15:57

Ростех поставит МЧС четыре арктических Ми-8АМТШ-ВА

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение на поставку четырех арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА.

Подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов и замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. В соответствии с условиями соглашения, твердый контракт на поставку четырех Ми-8АМТШ-ВА в интересах ведомства будет заключен в сентябре 2021 года. Два вертолета будут переданы заказчику в 2022 году, а еще два - в 2023.

"Вертолеты этой модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии позволяет вертолету оперативно запустить двигатели даже в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей", - подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.

"Это соглашение важно для развития системы безопасности в Арктической зоне. Такие вертолеты незаменимы при тушении природных пожаров, могут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в труднодоступную местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт, для которых характерны низкие температуры и высокая ветровая нагрузка. Новые вертолеты поступят на вооружение создаваемых арктических звеньев МЧС России для защиты населения и территорий Арктического региона Российской Федерации и обеспечения безопасности Северного морского пути", - отметил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах с учетом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера. В числе главных особенностей конструкции - наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до - 60°С возможен оперативный запуск двигателей вертолета. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа, теплоизоляционными шторами, оборудованием для разогрева горячих пайков для экипажа и перевозимого личного состава.

Перелеты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счет установки внешних дополнительных топливных баков. При их использовании вертолет может совершать полеты продолжительностью более семи часов на дальность до 1400 км. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путем применения специальных морских спасательных костюмов.

Серийное производство вертолета Ми-8АМТШ-ВА на Улан-Удэнском авиационном заводе началось в 2015 году. В настоящее время с учетом наработок и опыта эксплуатации вертолета Ми-8АМТШ-ВА создан первый вертолет Ми-8АМТ гражданского назначения с аналогичным набором опционального оборудования для применения в условиях Арктики.

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