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03.09.2021 06:30

Транснефть - Западная Сибирь подготовила объекты к осенне-зимнему периоду

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В рамках подготовки были выполнены комплексные мероприятия на площадочных объектах и линейной части магистральных нефтепроводов и нефпродуктопроводов (МН и МНПП) в шести регионах присутствия акционерного общества.

На перекачивающих станциях подготовлено основное и вспомогательное оборудование 40 котельных, в том числе котлов, топливных систем и систем автоматики, а также порядка 63 километров тепловых сетей. На технологических трубопроводах станций специалисты выполнили сезонное обслуживание 2 120 узлов запорной арматуры, проверили готовность вертикальных подпорных насосных агрегатов к эксплуатации в холодное время года, перевели в зимний режим работы калориферы системы приточной вентиляции. 626 производственных и административно-бытовых зданий утеплены.

Для обеспечения стабильного электроснабжения к работе в зимний период подготовлены аварийные дизельные электростанции. Выполнено техническое обслуживание 201 силового трансформатора, воздушных линий электропередач, кабельных линий 6/10 КВ и 0,4 кВ. Кроме того, к функционированию в условиях повышенных нагрузок сезона холодов подготовлены 94 резервуара.

На линейной части МН и МНПП проведено обследование защитных сооружений, канав, дамб, амбаров, водоспусков. Проверены работоспособность систем линейной телемеханики, проконтролировано наличие предупреждающих знаков в местах пересечения магистральных трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, предупредительных знаков на линиях связи. Выполнена очистка внутренней полости 22 резервных ниток подводных переходов МН и МНПП. Утеплен 281 блок-контейнер пунктов контроля управления.

Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности производственных объектов в осенне-зимний период. Специалисты проверили состояние автоматических систем пожаротушения, работоспособность наружных и внутренних противопожарных водопроводов, укомплектованность первичными средствами пожаротушения.

Подготовка к осенне-зимнему периоду входит в число важных направлений эксплуатационной деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь". По итогам проведенных мероприятий получен паспорт готовности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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