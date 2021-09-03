В Красноярске рецидивистов задержали за ограбления пенсионерок

Полицейские Красноярска задержали двух рецидивистов из Березовского района, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Преступления были совершены в столице края в течение двух последних недель. Пара грабителей подкарауливала пенсионерок у подъезда и входила с ними в дом. Там злоумышленники отбирали у жертв кошельки и другие ценные вещи. Всего зафиксировано восемь преступлений. Всем пострадавшим - за 60, старшей исполнилось 86 лет.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых. Это неоднократно судимые жители поселка Березовка. В Красноярск они приезжали ради преступной наживы, а затем возвращались домой.

Задержанные признались во всем и рассказали, что похищенные деньги тратили на алкоголь.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.