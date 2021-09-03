Алтайская прокуратура проверит подлинность фото сотрудников у мемориала

Прокуратура Алтайского края проверит, как в соцсети появились фотографии сотрудников ведомства, якобы обработанные с помощью графического редактора.

Третьего сентября, в день окончания мировой войны, ветеран ведомства возложила цветы к мемориалу памяти погибших воинов в селе Лебяжье Барнаула. Затем в аккаунте ветеранской организации появились снимки этого события. На одном из них ветеран стоит у памятника в одиночку, на другом - с двумя действующими сотрудниками прокуратуры Центрального района Барнаула. Пользователи соцсети заподозрили, что вторая фотография сделана с помощью графического редактора, и отозвались на это негативными комментариями.

- Будем разбираться, выяснять, кто ведет эту страницу технически, - сообщил работник прокуратуры ТАСС.