Алтайская прокуратура проверит подлинность фото сотрудников у мемориала

Новости

Уничтоженный шредером рисунок Бэнкси выставили на торги за 6 млн фунтов 16:01
В Счетной палате рассказали, куда пойдут дополнительные доходы бюджета 15:47
На юго-востоке Москвы перерыли движение из-за мины 15:47
В России создадут карты для автопутешественников 15:38
Джабаров: Гарантии Японии о неразмещении ракет США должны быть зафиксированы 15:37
Роспотребнадзор исключил возможность локдауна из-за COVID-19 в России 15:26
От коронавируса умер актер Энрике Молина 15:05
В день рождения Льва Толстого знаменитые гроссмейстеры сыграют в "Ясной Поляне" 15:01
Заявки на льготные кредиты для строительства в ДФО превысили 70 млрд рублей 15:01
Андрей Фурсенко рассказал, каким будет образование в будущем 15:00
В Ленобласти нарушителей ПДД будут выявлять беспилотники 14:57
Наблюдатели из числа гражданских лиц смогут контролировать выборы в воинских подразделениях 14:54
Биометрию внедрят на общественном транспорте к 2024 году 14:41
Умер актер из "Великолепного века" Нусрет Четинел 14:35
Материально-техническая база Росприроднадзора будет обновлена 14:28
Песков: Кремль рассмотрит обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах 14:23
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании 14:22
МАДИ переезжает в новое здание 14:17
Кабмин выделит два млрд рублей на создание в России санитарного щита 14:15
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в августе 14:14
Видео: В Сочи после сильного шторма разрушена набережная, пляжи закрыты 14:13
В Москве замечен водоробус 14:10
РФПИ: Только шесть стран обладают технологиями массового производства вакцин от COVID-19 14:07
Казахстан начал внезапную проверку боеготовности вооруженных сил 14:05
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 15:37
Рубрика: Общество

Алтайская прокуратура проверит подлинность фото сотрудников у мемориала

Текст: Нина Рузанова (Барнаул)

Прокуратура Алтайского края проверит, как в соцсети появились фотографии сотрудников ведомства, якобы обработанные с помощью графического редактора.

На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия

Третьего сентября, в день окончания мировой войны, ветеран ведомства возложила цветы к мемориалу памяти погибших воинов в селе Лебяжье Барнаула. Затем в аккаунте ветеранской организации появились снимки этого события. На одном из них ветеран стоит у памятника в одиночку, на другом - с двумя действующими сотрудниками прокуратуры Центрального района Барнаула. Пользователи соцсети заподозрили, что вторая фотография сделана с помощью графического редактора, и отозвались на это негативными комментариями.

- Будем разбираться, выяснять, кто ведет эту страницу технически, - сообщил работник прокуратуры ТАСС.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин оценил возможность проведения Олимпиады во Владивостоке
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Сборная России установила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян