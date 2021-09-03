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03.09.2021 12:32
Рубрика: Происшествия

"Врач из Техаса" выманил у влюбленной сибирячки миллион рублей

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Алтайская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у жительницы Барнаула 1 миллиона рублей. Она перевела крупную сумму денег "жениху" из Америки, чтобы он смог приехать к ней в гости.

Фото: iStock
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56-летняя сотрудница одной из больниц города Барнаула познакомилась на сайте знакомств с "коллегой" - врачом. Он представился ей Расселом Джонни из штата Техас и рассказал, что сейчас проходит службу в Иордании. В качестве доказательств он присылал сибирячке селфи с его места службы и фотографии дома. Постепенно виртуальный друг вошел в доверие к жительнице Алтайского края, писал ей, что всегда мечтал связал судьбу именно с русской женщиной, и признался в нежных чувствах.

- Через некоторое время "жених" заявил о намерении поехать в отпуск. Для этой цели он решил попросить в долг денег у новой знакомой, которые, конечно же, обещал вернуть, - сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. - Воздыхатель попросил у потерпевшей 14 тысяч долларов.

Влюбленная сибирячка оформила кредит, перечислила деньги на указанный счет и стала готовиться к встрече с женихом. Однако он не приехал и перестал отвечать на сообщения.

Только после этого дама заподозрила неладное и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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