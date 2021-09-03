Калининградку не пустили в самолет из-за опьянения

В калининградском аэропорту Храброво не допустили к посадке молодую женщину, которая не смогла самостоятельно зайти в самолет из-за алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте, наряд полиции был вызван к выходу на посадку на борт воздушного судна сообщением "Калининград - Москва". Одна из пассажирок пыталась идти по телескопическому трапу, ведущему к самолету, но шаталась и не ориентировалась в пространстве, от нее пахло алкоголем.

Полицейские препроводили 32-летнюю калининградку в дежурную часть линейного отдела полиции. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении несостоявшейся пассажирки возбуждено административное производство по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Наказание по ней предусмотрено в виде штрафа до полутора тысяч рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.