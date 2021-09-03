В Волгоградской области трое рабочих получили ожоги

На одном из крупных предприятий в Михайловке трое работников получили ожоги различной степени тяжести, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Волгоградской области.

Рабочие госпитализированы. Следователи организовали процессуальную проверку.

По предварительным данным, во время чистки холодильника вращающейся печи на сотрудников предприятия обрушились части так называемого свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получившие ожоги рук, туловища и головы. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.