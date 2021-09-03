Военные России и Казахстана остановили прорыв "террористов" в горах

В предгорьях Западного Саяна проходит активная фаза совместных российско-казахстанских военных учений. По легенде коллективные силы быстрого реагирования остановили здесь прорыв вооруженного противника, рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Мероприятия на полигоне Кара-Хаак стартовали 31 августа и завершатся завтра. Участвуют более пяти сотен военнослужащих, задействовано около 150 единиц техники.

По сценарию беспилотник "Орлан-10" засек с высоты группу террористов, проникнувшую на нашу территорию. Чтобы нанести неожиданный огневой удар по позициям "неприятеля", который расположился в труднодоступных скалах, задействовали минометную батарею. Боеприпасы для нее доставили на лошадях монгольской породы - эти низкорослые, но очень выносливые и неприхотливые в пище животные, подняли в горы минометы 2С12 "Сани", автоматические гранатометы АГС-17.

Другой эпизод учений подразумевал уничтожение группировки, которая по горному серпантину двигалась в сторону населенного пункта. В этом случае задействовали расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 "Нона-СВК".

"Военнослужащие выполнили мортирную стрельбу с дистанции более трех километров по целям условного противника на обратных склонах гор. Стрельба велась при углах возвышения более 45 градусов", - пояснили в ЦВО.

Нашли и "добили" оставшиеся после удара артиллерии силы противника мотострелки на "Тиграх".

Сегодняшняя часть учения включала в себя высадку десанта с вертолетов Ми-8 в труднодоступных горных районах, где пытались прорваться "боевики". Прикрывали российско-казахстанскую группу ударные "вертушки" МИ-24. Военнослужащие вступили в бой с "противником" и отбросили его от условной границы союзного государства. Дальше - по отработанной уже схеме - подключились мотострелковые подразделения.

"Основные цели учения - совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями", - резюмировали в пресс-службе.