Постановление правительства Ростовской области от 3 сентября 2021 года № 707 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 6 сентября 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 03.09.2021 № 707





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656)

1. В пункте 3:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзацах одиннадцатом, четырнадцатом слова "абзацев второго, третьего" заменить словами "абзаца второго".

2. В пункте 4:

2.1. Подпункт 4.1 изложить в редакции:

"4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19.".

2.2. Подпункты 4.11 - 4.13 признать утратившими силу.

2.3. В подпункте 4.4 слова "30 процентов" заменить словами "50 процентов".

2.4. Подпункты 4.91, 4.11 признать утратившими силу.

2.5. Подпункт 4.14 изложить в редакции:

"4.14. Организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (за исключением мероприятий, особенности осуществления которых предусмотрены настоящим постановлением), а также публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", кроме пикетирования.

Установленные в абзаце первом настоящего подпункта ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 100 человек, проводимые в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах на территории Ростовской области, предвыборной агитации посредством проведения агитационных публичных мероприятий в соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении:

социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

контроля температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (в случае проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях);

требований о необходимости обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок (респираторов);

Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 г.".

2.6. В подпункте 4.17 слова "30 процентов" заменить словами "50 процентов".

2.7. Подпункт 4.19 признать утратившим силу.

3. В пункте 41 слова "10 квадратных метров" заменить словами "4 квадратных метра".

4. В абзаце втором пункта 412 слова "5 000 зрителей" заменить словами "25 процентов".

5. Дополнить пунктами 414, 415 следующего содержания:

"414. Организациям обеспечить допуск посетителей в танцевальные залы (площадки), в том числе расположенные на предприятиях общественного питания, при наличии у посетителей одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

415. Организациям обеспечить допуск посетителей на объекты, предназначенные для развлечения и досуга, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, при наличии у посетителей одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

6. Пункт 7 признать утратившим силу.

7. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.5 - 16.8 следующего содержания:

"16.5. Организовать оказание профильной стационарной медицинской помощи в плановой форме с госпитализацией пациентов в объеме не более 50 процентов от коечной мощности отделений (за исключением коек дневных стационаров, развернутых на базе стационарных подразделений медицинских организаций).

16.6. Организовать оказание плановой медицинской помощи в условиях дневных стационаров, развернутых в структуре поликлиник, поликлинических отделений, участковых больниц, врачебных амбулаторий, с загрузкой коечной мощности не более 50 процентов в смену.

16.7. Организовать оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, в том числе прием узкими специалистами, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, в поликлиниках и поликлинических отделениях с возможностью дистанционной записи граждан на прием и четкого логистического построения потоков.

16.8. Организовать оказание плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, а также проведение дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.".







