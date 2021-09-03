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03.09.2021,  
15:51
Текст:  Алексей Брусилов

Сербия может закупить противотанковые комплексы Spike LR2 в Израиле

Вооруженные силы Сербии рассматривают возможность принятия на вооружение израильского противотанкового ракетного комплекса Spike LR2. Информацию об этом обнародовало RTS ("Радио и телевидение Сербии").
Фото: Silar / wikipedia.org Фото: Silar / wikipedia.org
Фото: Silar / wikipedia.org

В настоящее время основными ПТУР у военных этого балканского государства являются до сих выпускающиеся модификации советских "Малюток".

Они появились в армии бывшей Югославии в 70-е годы и активно использовались в ходе боевых действий на территориях, входивших в федерацию республик.

Имеются варианты, запускаемые с наземных переносных пусковых установок, боевых машин пехоты М80, бронированных автомобилей BOV-1, а также вертолетов Gazelle.

Самые последние версии имеют тандемные боевые части, способные пробивать до 800 мм брони, находящейся за динамической защитой. Максимальная дальность стрельбы - 3000 метров. На такое же расстояние могут бить и варианты с термобарической боеголовкой.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
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Это оружие считается надежным, простым и относительно недорогим, но, в то же время, уже не в полной мере отвечающим современным требованиям.

Например, упомянутый Spike LR2 имеет дальность до 5500 метров и бронепробиваемость более 1000 мм. Головка самонаведения с двумя каналами (тепловизионным и телевизионным), а также наведение по волоконно-оптическому кабелю обеспечивают высокую точность попадания в любое время суток. Израильские комплексы закупаются многими странами, к числу которых намерена присоединиться и Сербия.

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