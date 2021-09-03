Умер актер из "Великолепного века" Нусрет Четинел

Турецкий актер кино, театра и ТВ и артист озвучки Нусрет Четинел, известный далеко за пределами своей страны по историческому костюмированному шоу "Великолепный век", умер 2 сентября на 70-м году жизни. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Как уточнено, актер, в течение последнего года лечившийся от рака, был госпитализирован из своего дома после сердечного приступа. Все усилия врачей вернуть Нусрета успехом не увенчались.

Четинел родился 26 января 1952 года в Анкаре. Окончил Государственную консерваторию Университета Анкары.

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel yaşamını yitirdihttps://t.co/A1gO5veh5V pic.twitter.com/fmcTkFILBB — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 1, 2021

На счету - фильмы и сериалы "Наш Эвин Халлери", "Крыло Севды Кушун", "Мавера", "Свободный человек", "Бехзат: Серийные преступления в Анкаре", другие.