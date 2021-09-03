"ВКонтакте" и "Одноклассники" тестируют предупреждение о недостоверной информации

Российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации - такие публикации будут сопровождаться специальной меткой. Предупреждение можно будет увидеть при просмотре материала - так пользователи не будут ограничены в получении информации, но увидят сигнал о том, что к ней нужно отнестись с осторожностью, говорится в пресс-релизе "ВКонтакте".

Компании сообщают, что решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по результатам тестов и обратной связи от пользователей. По итогам теста соцсети планируют создать публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по проверке информации.

Сообщить о недостоверных публикациях можно с помощью кнопки "Пожаловаться" во "ВКонтакте", выбрав причину "Обман" и категорию "Введение в заблуждение". "Одноклассники" в ближайшее время введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент в интерфейсе соцсети.