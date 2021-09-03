Постановление губернатора Забайкальского края от 3 сентября 2021 года № 72 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края (далее - изменения).

2. Действие подпункта 2 пункта 4 изменений распространить на правоотношения, возникшие с 7 августа 2021 года.

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 3 сентября 2021 года № 72





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от И июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года №70):

1) преамбулу после слов "от 18 августа 2021 года № 6061" дополнить словами ", от 1 сентября 2021 года № 6321";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 24 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

б) в пункте 41 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70):

1) преамбулу после слов "от 18 августа 2021 года № 6061" дополнить словами ", от 1 сентября 2021 года № 6321";

2) в пункте 21 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70):

1) преамбулу после слов "от 18 августа 2021 года № 6061" дополнить словами ", от 1 сентября 2021 года № 6321";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 2 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

б) в подпункте 3 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

в) в подпункте 4 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

г) в подпункте 8 слова "с 9 июля 2021 года по 3 сентября 2021 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 23 часов 00 минут" заменить словами "с 4 сентября 2021 года по 17 сентября 2021 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 01 часа 00 минут";

д) в подпункте 11 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

е) в подпункте 12 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

ж) в подпункте 14 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

з) в подпункте 17:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Образовательным организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей, за исключением случая оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проводить занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности.";

в абзаце шестом слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

в абзаце седьмом слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

и) в подпункте 18 слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября".

4. В пункте 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 16 июля 2020 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70):

1) в абзаце первом слова "3 сентября" заменить словами "17 сентября";

2) подпункт 1 дополнить словами ", случая, установленного пунктом 11 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края".".







