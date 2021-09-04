Цифровая разработка "Бауманки" увеличит ВВП страны

Платформа цифрового материаловедения, разработкой которой занимается МГТУ им. Н.Э. Баумана, обеспечит прирост российского ВВП.

Об этом заявил директор Центра Национальной технологической инициативы "Цифровое материаловедение", межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб на сессии Восточного экономического форума, посвященной внедрению инновационных разработок в реальные секторы экономики.

Отвечая на вопрос о внедрении в России прорывных технологий, в частности, в области материаловедения и искусственного интеллекта, Владимир Нелюб отметил, что самое важное сейчас - это переход на цифровые платформы.

"В разрабатываемой нами платформе цифрового материаловедения заложено всё, что связано с проектированием новых материалов и созданием на их основе новых конструкций. Внедрение только в строительном и машиностроительном секторах, например, даст прирост ВВП на 2%", - сказал Владимир Нелюб.

Цифровая платформа будет представлять собой систему автоматизированного принятия решений по оптимальному выбору композиционных материалов под заданные условия. Программный комплекс также поможет создавать композиты с прогнозируемыми свойствами. Это позволит предприятиям получить дополнительные конкурентные преимущества - в кратчайшие сроки корректировать технологический процесс в зависимости от потребностей глобального рынка.

По словам Владимира Нелюба, перспективную разработку сейчас замедляет зависимость российских инженеров от зарубежного программного обеспечения.

"В России нету отечественного тяжелого инженерного программного обеспечения. Наш ВУЗ, МГТУ имени Баумана, как и другие университеты, попал под зависимость от компании Microsoft, которая отказалась продлевать нам лицензию на ПО. Мы остро нуждаемся в своем обеспечении. Чем раньше мы, скооперировавшись с государством и нашими коллегами, это сделаем, тем скорее обеспечим свою независимость и рост ВВП страны", - подчеркнул он.