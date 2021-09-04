Цифровая разработка "Бауманки" увеличит ВВП страны

Новости

Кубица заменит Райкконена на Гран-при Нидерландов 11:50
Мишустин выделил еще 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах 11:25
В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус 11:20
Оперштаб: В Москве выявлено 1 549 новых случаев COVID-19 11:19
Определился победитель Паралимпийских игр в медальном зачете 11:02
Путин присвоил Исхакову звание "Заслуженный летчик-испытатель" 10:37
Юрист предупредила о штрафах за проживание не по месту регистрации 10:34
В Подмосковье женщина с ребенком погибли из-за возгорания электроматраса 10:15
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу 08:55
На Саяно-Шушенскую ГЭС начали водить туристов 08:35
Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую 08:34
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией 08:28
Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий 08:23
На черноморском побережье России начался бархатный сезон 07:55
Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом 07:34
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7 07:13
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
В Забайкалье сняли ограничение на работу учреждений допобразования 06:21
Во Владивостоке открыли памятник погибшим в Цусимском сражении 06:08
ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 05:30
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий 04:55
В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении девушки 04:48
Ущерб от паводков в Приамурье составит более 9 млрд рублей 04:35
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 10:44
Рубрика: Общество

Цифровая разработка "Бауманки" увеличит ВВП страны

Текст: Сергей Птичкин
Платформа цифрового материаловедения, разработкой которой занимается МГТУ им. Н.Э. Баумана, обеспечит прирост российского ВВП.

Об этом заявил директор Центра Национальной технологической инициативы "Цифровое материаловедение", межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб на сессии Восточного экономического форума, посвященной внедрению инновационных разработок в реальные секторы экономики.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики

Отвечая на вопрос о внедрении в России прорывных технологий, в частности, в области материаловедения и искусственного интеллекта, Владимир Нелюб отметил, что самое важное сейчас - это переход на цифровые платформы.

"В разрабатываемой нами платформе цифрового материаловедения заложено всё, что связано с проектированием новых материалов и созданием на их основе новых конструкций. Внедрение только в строительном и машиностроительном секторах, например, даст прирост ВВП на 2%", - сказал Владимир Нелюб.

Цифровая платформа будет представлять собой систему автоматизированного принятия решений по оптимальному выбору композиционных материалов под заданные условия. Программный комплекс также поможет создавать композиты с прогнозируемыми свойствами. Это позволит предприятиям получить дополнительные конкурентные преимущества - в кратчайшие сроки корректировать технологический процесс в зависимости от потребностей глобального рынка.

По словам Владимира Нелюба, перспективную разработку сейчас замедляет зависимость российских инженеров от зарубежного программного обеспечения.

"В России нету отечественного тяжелого инженерного программного обеспечения. Наш ВУЗ, МГТУ имени Баумана, как и другие университеты, попал под зависимость от компании Microsoft, которая отказалась продлевать нам лицензию на ПО. Мы остро нуждаемся в своем обеспечении. Чем раньше мы, скооперировавшись с государством и нашими коллегами, это сделаем, тем скорее обеспечим свою независимость и рост ВВП страны", - подчеркнул он.

Общество Наука Экономика Макроэкономика

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7
В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян