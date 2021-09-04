Эксперт дал советы, как написать сочинение на "отлично"

Как написать сочинение на 100 баллов?
- У сочинения, как у каждого экзаменационного задания, есть свои особенности, - отмечает эксперт Московского центра качества образования Светлана Меньшенина. - Участник работает с исходным публицистическим или художественным текстом и строит свои рассуждения с опорой на него.
Что конкретно нужно делать?
- Сформулировать проблему, поставленную автором;
- Написать комментарий к этой проблеме;
- Найти и обозначить авторскую позицию;
- Высказать свое отношения к проблеме;
- Обосновать собственную точку зрения.
Важно: не путайте понятия "тема" и "проблема"
Тема - это то, о чем текст: "Автор раскрывает тему памяти", "Автор пишет о чести", "В этом тексте рассказывается о героизме".
Проблема -вопрос, над которым размышляет автор; он, как правило, спорный, общественно значимый.
- Лучше всего формулировать проблему в виде вопроса: "Может ли человек прожить без любви?", "Какую роль играет музыка в жизни человека?", "Что является подлинной красотой человека?", - советует Светлана Меньшенина.
Расставляем акценты
Обращаясь к авторскому тексту, нужно выделять ключевые слова и опорные фразы, которые раскрывают смысл авторских рассуждений.
Прежде чем отражать позицию автора, необходимо написать комментарий к сформулированной проблеме.