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04.09.2021 14:13
Рубрика: Общество

Эксперт дал советы, как написать сочинение на "отлично"

Текст: Мария Агранович
Сочинение всегда было одним из главных способов проверки того, как школьник пишет, говорит и думает. В Едином госэкзамене мини-сочинение есть в заданиях по разным предметам, но ключевое оно, конечно, в ЕГЭ по русскому языку: задание №27 - сочинение по прочитанному тексту. Здесь проверяется и способность в принципе создавать связные тексты, и умения раскрыть тему, рассуждать о проблеме, предъявить свою позицию, опираясь на доказательства и много чего еще.

Как написать сочинение на 100 баллов?

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- У сочинения, как у каждого экзаменационного задания, есть свои особенности, - отмечает эксперт Московского центра качества образования Светлана Меньшенина. - Участник работает с исходным публицистическим или художественным текстом и строит свои рассуждения с опорой на него.

Что конкретно нужно делать?

- Сформулировать проблему, поставленную автором;

- Написать комментарий к этой проблеме;

- Найти и обозначить авторскую позицию;

- Высказать свое отношения к проблеме;

- Обосновать собственную точку зрения.

Важно: не путайте понятия "тема" и "проблема"

Тема - это то, о чем текст: "Автор раскрывает тему памяти", "Автор пишет о чести", "В этом тексте рассказывается о героизме".

Проблема -вопрос, над которым размышляет автор; он, как правило, спорный, общественно значимый.

- Лучше всего формулировать проблему в виде вопроса: "Может ли человек прожить без любви?", "Какую роль играет музыка в жизни человека?", "Что является подлинной красотой человека?", - советует Светлана Меньшенина.

Расставляем акценты

Обращаясь к авторскому тексту, нужно выделять ключевые слова и опорные фразы, которые раскрывают смысл авторских рассуждений.

Прежде чем отражать позицию автора, необходимо написать комментарий к сформулированной проблеме.

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