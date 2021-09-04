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04.09.2021,  
08:23
Текст:  Николай Грищенко

Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий

Автономный 100-километровый марш российской платформы "Маркер" привлек пристальное внимание иностранных военных аналитиков.

Машина, созданная в качестве средства поддержки пехоты и разведки местности, за 5 часов 41 минуту преодолела 40 километров по бездорожью и 60 километров по грунтовым трассам. Нейросеть самостоятельно построила трехмерную карту местности и выбирала маршрут.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
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По мнение обозревателя Forbes Дэвида Хамблинга, испытания робота "Маркер" позволяют выйти на новый уровень развития беспилотных технологий. Он отметил, что хотя США разрабатывают дроны, но только Россия испытывает наземные беспилотники в боевой обстановке, например, в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Технологии, примененные в "Маркере", могут быть впоследствии применены в других роботизированных платформах, включая "Штурм", "Уран", "Соратник" и танк Т-14 "Армата", - добавил Хэмблинг.

Напомним, что презентация гусеничной платформы "Маркер" состоялась в 2018 году. Боевой робот показал, что может точнее и быстрее, нежели профессиональные стрелки, попадать из автомата Калашникова по летящим тарелочкам, а также вести избирательную стрельбу. На данный момент "Маркеры" вооружены стрелковым оружием и гранатометами, оснащены средствами технической разведки, оптическими и радиолокационными приборами.

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