Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий

Машина, созданная в качестве средства поддержки пехоты и разведки местности, за 5 часов 41 минуту преодолела 40 километров по бездорожью и 60 километров по грунтовым трассам. Нейросеть самостоятельно построила трехмерную карту местности и выбирала маршрут.

По мнение обозревателя Forbes Дэвида Хамблинга, испытания робота "Маркер" позволяют выйти на новый уровень развития беспилотных технологий. Он отметил, что хотя США разрабатывают дроны, но только Россия испытывает наземные беспилотники в боевой обстановке, например, в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Технологии, примененные в "Маркере", могут быть впоследствии применены в других роботизированных платформах, включая "Штурм", "Уран", "Соратник" и танк Т-14 "Армата", - добавил Хэмблинг.

Напомним, что презентация гусеничной платформы "Маркер" состоялась в 2018 году. Боевой робот показал, что может точнее и быстрее, нежели профессиональные стрелки, попадать из автомата Калашникова по летящим тарелочкам, а также вести избирательную стрельбу. На данный момент "Маркеры" вооружены стрелковым оружием и гранатометами, оснащены средствами технической разведки, оптическими и радиолокационными приборами.