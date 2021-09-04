Примаков: РФ не допустит ущемления прав русскоязычных в бывших странах СССР

В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в кулуарах ВЭФ руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения", - цитирует РИА Новости Примакова.

По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.

Ситуация с русскоязычными гражданами резко не ухудшилась, полагает глава Россотрудничества. "Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", - подчеркнул он.

Примаков указал, что российская сторона положительно оценивает действия стран, где возникают подобные эпизоды. Так казахстанская сторона приняла меры в отношении местного блогера, разжигавшего межнациональную рознь. На него было возбуждено уголовное дело. "Реакция казахстанских властей вполне симпатична. Очень я ей рад", - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик.