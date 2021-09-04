Новости

Сборная России опередила США в медальном зачете Паралимпиады 16:29
СМИ назвали основных претендентов на место премьера Японии 16:25
На Кубе начали вакцинацию от коронавируса детей и подростков 16:24
Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады 16:18
Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным 16:15
Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата 15:58
Примаков: РФ не допустит ущемления прав русскоязычных в бывших странах СССР 15:25
Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке 14:45
Российские лучники Смирнов и Сидоренко стали чемпионами Паралимпиады 14:41
По факту отравления в нижегородской гимназии завели уголовное дело 14:40
В "Спартаке" заявили, что не собираются увольнять Виторию 14:31
Арестован нижегородец, державший похищенную девушку в подвале 13:22
Двое отравившихся в нижегородской гимназии детей госпитализированы 13:13
Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО 13:05
Прокуратура начала проверку после отравления детей в Нижнем Новгороде 12:43
Российские паралимпийцы завоевали пять медалей в утренней программе Игр 12:40
Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
В Москве у прохожего отобрали 27 миллионов рублей 12:34
Бахрейн разрешил применять "Спутник Лайт" для бустерной прививки 12:32
Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике 12:23
В Дагестане найдено тело пятого пропавшего в селевом потоке 12:06
Кубица заменит Райкконена на Гран-при Нидерландов 11:50
Мишустин выделил еще 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах 11:25
В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус 11:20
Оперштаб: В Москве выявлено 1 549 новых случаев COVID-19 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 15:25
Рубрика: Власть

Примаков: РФ не допустит ущемления прав русскоязычных в бывших странах СССР

Текст: Александр Саможнев

В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в кулуарах ВЭФ руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

В Госдуме прокомментировали нападения на русскоязычных в Киргизии и Казахстане

"Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения", - цитирует РИА Новости Примакова.

По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.

Ситуация с русскоязычными гражданами резко не ухудшилась, полагает глава Россотрудничества. "Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", - подчеркнул он.

Примаков указал, что российская сторона положительно оценивает действия стран, где возникают подобные эпизоды. Так казахстанская сторона приняла меры в отношении местного блогера, разжигавшего межнациональную рознь. На него было возбуждено уголовное дело. "Реакция казахстанских властей вполне симпатична. Очень я ей рад", - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик.

Более 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россотрудничество

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет беспрецедентным
Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией