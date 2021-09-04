Путин присвоил Исхакову звание "Заслуженный летчик-испытатель"

Президент России Владимир Путин присвоил старшему лётчику-испытателю АО "РЫЧАГ", входит в концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации Ростех, Жамилю Исхакову почётное звание "Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации".

Лётчиком-испытателем Жамиль Исхаков работает уже более 40 лет, за эти годы он провел за штурвалом свыше 4 569 часов, а это более 190 дней в небе. Лично участвовал в испытаниях важнейших разработок КРЭТ. Так, именно он участвовал в государственных сертификационных испытаниях новейшего оборудования, размещенного на базе вертолётов "Ансат" и Ми-8МТВ-5.

Благодаря колоссальному опыту пилотирования и выполнения самых различных, в том числе боевых задач, сегодня Жамиль Исхаков практически досконально понимает аэродинамику вертолётов, принимает чёткие решения в любых, даже самых сложных ситуациях.

В 1987 году в Афганистане под непрерывным обстрелом противника он вывозил раненых, доставлял боеприпасы, грузы и продукты питания, совершая посадку на неподготовленных высокогорных площадках на высоте 3,5 - 4,5 км. Выполнял Жамиль Исхаков и сложнейшие задачи по посадке вертолётов на водную поверхность, - проведенные им испытания системы аварийного приводнения расширили возможность применения вертолёта над водой.

"Очень важно, что вклад таких людей как Жамиль Исхаков не остается незамеченным. Работа лётчиков-испытателей - каждодневный подвиг, без которого невозможным было бы развитие авиации, внедрение новых технологий, - отметил гендиректор КРЭТ Николай Колесов. - Мы гордимся, что в Концерне работают такие профессионалы высочайшего класса, передают свой огромный опыт коллегам и молодым специалистам".