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4 сентября 2021 г. 00:10
"Родина"
Текст: Артем Локалов

Москвич вылепил из пластилина тоннель, который решили сохранить московские власти

Тоннель в Сыромятниках из пластилина. Фото: instagram.com/alexeimikulin
Тоннель в Сыромятниках из пластилина. Фото: instagram.com/alexeimikulin

Алексей Микулин родился в 1962 году, работает в полиграфии, а в свободное время лепит из пластилина уголки Москвы - Гостиный двор, Провиантские склады, Центральный рынок и другие виды.

На днях Алексей представил макет Сыромятнического трамвайного тоннеля.

- Похоже, тоннель в Сыромятниках все же реконструируют. И выглядеть он будет совершенно по-другому. Самое время его рисовать и фотографировать. Смотря у кого какие таланты. А вот моя старая работа, - написал Алексей в соцсети.

Фото: facebook.com/alexey.mikulin
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В прошлом году стало известно, что тоннель XIX века постройки собираются снести, а вместо него построить новый - чтобы увеличить количество железнодорожных путей.

После того, как проект стал известен общественности, многие выступили против уничтожения тоннеля. В итоге в четверг мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что реконструкция должна быть произведена максмально бережно, а тоннель - сохранен. Также Собянин подчеркнул, что будет следить за ходом работ.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина