Москвич вылепил из пластилина тоннель, который решили сохранить московские власти

Алексей Микулин родился в 1962 году, работает в полиграфии, а в свободное время лепит из пластилина уголки Москвы - Гостиный двор, Провиантские склады, Центральный рынок и другие виды.

На днях Алексей представил макет Сыромятнического трамвайного тоннеля.

- Похоже, тоннель в Сыромятниках все же реконструируют. И выглядеть он будет совершенно по-другому. Самое время его рисовать и фотографировать. Смотря у кого какие таланты. А вот моя старая работа, - написал Алексей в соцсети.

В прошлом году стало известно, что тоннель XIX века постройки собираются снести, а вместо него построить новый - чтобы увеличить количество железнодорожных путей.

После того, как проект стал известен общественности, многие выступили против уничтожения тоннеля. В итоге в четверг мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что реконструкция должна быть произведена максмально бережно, а тоннель - сохранен. Также Собянин подчеркнул, что будет следить за ходом работ.