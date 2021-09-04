Российские военные победили в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ-2021

Победой российского экипажа завершились самые зрелищные соревнования Армейских международных военных игр АрМИ-2021 - "Танковый биатлон".

В них приняли участие команды девятнадцати стран. Все команды выступали на танках Т-72Б3. Команда Китая традиционно "воевала" на танках собственного производства Type 96. Соперники были поделены на два дивизиона - по результатам прошлогодних соревнований. В первом дивизионе - лучшие, во втором те, кто был чуть слабее.

Соревнования оказались на редкость напряженными. Если все прошлые годы в лидерах шли танкисты России, Китая и Беларуси, то в этот раз сильнейшая команда Беларуси в финал не прошла. За золото, серебро и бронзу сражались команды Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

Белорусам просто не повезло. Когда у них должен был состояться полуфинальный заезд 1 сентября, на полигоне в Алабино пошел проливной дождь, и заезды перенесли на 2 сентября. Скорее всего, танкисты просто "перегорели", выбились из ритма и показали не лучший результат.

В напряженнейшей борьбе лучшими оказались танкисты России, вторыми - китайские, на третьем месте казахи. Команда Азербайджана заняла четвертое место. Танкисты этих четырех стран - лучшие в мире. Ну и, конечно, танкисты Республики Беларусь, пусть они и не прошли в финал.

Российские военные дошли до финиша за 1 час 36 минут 49 секунд, команда КНР справилась с заданием за 1 час 47 минут 20 секунд. Сборная Казахстана - за 2 часа 3 минуты 4 секунды. Азербайджан показал время в 2 часа 4 минуты 58 секунд.

Специалисты отметили, что уровень профессиональной подготовки танкистов всех команд, принимавших участие в соревнованиях этого года, значительно вырос по сравнению с прошлыми годами.