Новости

На Саяно-Шушенскую ГЭС начали водить туристов 08:35
Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую 08:34
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией 08:28
Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий 08:23
На черноморском побережье России начался бархатный сезон 07:55
Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом 07:34
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7 07:13
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
В Забайкалье сняли ограничение на работу учреждений допобразования 06:21
Во Владивостоке открыли памятник погибшим в Цусимском сражении 06:08
ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 05:30
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий 04:55
В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении девушки 04:48
Ущерб от паводков в Приамурье составит более 9 млрд рублей 04:35
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара 04:13
Минпросвещения: Школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19 04:08
Сенатор Алексей Пушков назвал экономику США огромным финансовым пузырем 03:48
Глава "Роскосмоса" пригласил Владимира Путина на запуск с космодрома Восточный 03:40
В ПФР объяснили, как проверить правильность учета стажа 03:15
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет 03:05
Новицкий и Дубров завершили выход в открытый космос для подключения "Науки" 02:38
Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19 02:35
Цеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашения 02:13
Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным 01:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 08:34
Рубрика: Общество

Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую

Текст: Ирина Огилько

В субботу столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Такая погода обычно бывает в начале октября, отметили синоптики.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Вильфанд рассказал, когда в центр России вернется тепло

"Максимальная температура воздуха в Москве +12 градусов, временами возможен дождь, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Во время дождя возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба. Будет ощущаться выраженный дефицит кислорода в приземном слое.

По словам Поздняковой, такая погода будет малокомфортной и может вызвать ухудшение самочувствия.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
Российским водителям напомнили о новых штрафах с 2022 года
Захарова ответила на заявление Киева о снятии с "крючка" Минских соглашений
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян