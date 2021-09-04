Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую

В субботу столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Такая погода обычно бывает в начале октября, отметили синоптики.

"Максимальная температура воздуха в Москве +12 градусов, временами возможен дождь, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Во время дождя возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба. Будет ощущаться выраженный дефицит кислорода в приземном слое.

По словам Поздняковой, такая погода будет малокомфортной и может вызвать ухудшение самочувствия.