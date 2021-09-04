В Москве у прохожего отобрали 27 миллионов рублей

На юго-востоке столицы бандиты отобрали у прохожего 27 миллионов рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское ГУ МВД.

Нападение было совершено около бизнес-центра на Авиамоторной улице, 12. К потерпевшему, местному предпринимателю, подошли четверо в медицинских масках и сильно избили его. Преступники забрали сумку с крупной суммой и убежали.

Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу - в драке он получил перелом скуловой кости. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск нападавших.