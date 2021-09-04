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04.09.2021 04:02
Рубрика: Общество

Директор хабаровской школы решила уволиться из-за танца живота на линейке

Текст: Дина Непомнящая

Директор хабаровской школы, где во время линейки 1 сентября учительница исполнила танец живота, написала заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября.

Перед хабаровскими школьниками на линейке исполнили танец живота

Как сообщили в городском управлении образования, заявление не удовлетворили. Сейчас в учебном заведении идет служебная проверка в отношении руководства.

"Решения будут приниматься только после окончания всех проверочных процедур с учетом мнения родительского сообщества школы", - сообщается в официальном аккаунте управления в Instagram.

Напомним, что в День знаний педагог-хореограф Юлия Марченко исполнила танец, показавшийся неуместным сотрудникам управления образования, они заявили, что выступление поставило под сомнение концепцию воспитательной работы всей школы. Сама исполнительница уже публично принесла извинения тем, у кого танец вызвал непонимание. При этом учительница заметила, что ее костюм был полностью закрытым, а своим номером она, изображая птицу счастья, хотела пожелать людям не терять своих крыльев.

Отметим, что хабаровчане в социальных сетях встали на защиту учительницы. Многие просят не раздувать скандал и считают, что устного замечания было бы вполне достаточно.

"Давайте оставим уже в покое педагога. Она танец показала, а не убила кого-нибудь. Это досадная ошибка. Неужели никто не ошибался в жизни?", - пишут в комментариях под постом на странице управления образования.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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