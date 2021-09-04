Во Владивостоке открыли памятник погибшим в Цусимском сражении

Рядом с 30-м причалом во Владивостоке в субботу открыли памятный знак в честь моряков, погибших в сражении в Цусимском проливе 27-28 мая 1905 года. Подобные памятники установлены в Кронштадте и Санкт-Петербурге, а также в префектуре Симанэ на острове Хонсю.

- Этот памятный знак будет напоминать о значимых событиях нашей истории. Мы должны продолжать делать так, чтобы наши дети знали, помнили историю и подвиги наших героев, - отметил мэр города Константин Шестаков.

Инициатива установки мемориала в дальневосточной столице принадлежит предпринимателю Александру Корытко. Сам он отмечает, что весомый вклад сделали также правительство Приморья, администрация города, Тихоокеанский флот и общероссийская общественная организация "Опора России".

- Мы собирали этот памятник по крупицам и место его установки выбрано не случайно. Низкий поклон погибшим морякам, - говорит Корытко.

Церемония открытия состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября.