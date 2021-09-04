Путин: Игры стран СНГ укрепят международное гуманитарное сотрудничество

Владимир Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ, торжественное открытие которых прошло 4 сентября в Казани. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И, конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в документе.

Глава государства уверен, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку.

"Со своей стороны отмечу - мы сделаем все возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах", - добавил Путин.