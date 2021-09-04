В Сочи ураганный ветер повалил десять деревьев

В Сочи состоялось заседание комиссии по ЧС, на которой были подведены промежуточные итоги работы непрерывно работавшего на протяжении последних трех суток городского оперативного штаба.

"С 1 по 3 сентября экстренные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. Локальные последствия непогоды оперативно устранялись. Пляжи все еще остаются закрытыми: на море шторм три балла", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Больше всего осадков выпало в Лазаревском и Адлерском районах. Благодаря слаженной работе всех служб подтоплений удалось избежать".

По словам главы муниципалитета, в дни действия штормового предупреждения из-за сильного ветра в разных районах курорта упало девять деревьев. "Поручил блоку транспорта мэрии разработать алгоритм, чтобы службы могли быстрее подобраться к поваленным деревьям и убрать их с проезжей части, чтобы не создавать заторов", - отметил он.

В Сочи к предотвращению и ликвидации нештатных ситуаций были готовы почти 800 человек и около 250 единиц техники, включая силы и средства специальных служб, ресурсоснабжающих организаций, сотрудников муниципальных структур и правоохранительных органов.

"На время действия штормового предупреждения мы локально рассредоточили силы и средства города, за каждой проблемной точкой был закреплен дежурный, - добавил градоначальник. - Эта схема показала свою эффективность, продолжим в дальнейшем работать в данном формате".

А директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что в ближайшие два дня имеется вероятность усиления шторма на море до пяти баллов.

- Мы обратились к руководителям средств размещения с просьбой усилить информационную работу среди отдыхающих о запрете купания, арендаторы всех пляжных территорий мониторят ситуацию и совместно с ГИМС принимают меры, предотвращающие гибель людей на воде, - сказала она - За ситуацией на незакрепленных пляжных территориях следят сотрудники районных администраций. В городе расположено около 90 участков береговой полосы без соответствующей инфраструктуры, спасательных и медицинских служб, опасных и запрещенных для купания.

По данным оперативного штаба региона, в результате шторма на пляжной территории "Лоо-1" Лазаревского района Сочи была разбита опорная стена, расположенная на прилегающей территории. "По окончании шторма специалисты проведут оценку ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны, - говорится в сообщении оперштаба. - Восстановление проведут силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов".