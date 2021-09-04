На Урале погибла девушка, упавшая с колеса обозрения

В городе Асбесте Свердловской области в реанимации местной больницы скончалась девушка, которая сегодня ранним утром сорвалась с заброшенного колеса обозрения, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

По информации полицейских, эксплуатацию колеса обозрения прекратили несколько лет назад, но при этом не демонтировали. Местная молодежь нередко взбирается на высоченную конструкцию, чтобы испытать себя и посмотреть на окрестности. Видимо, с этой целью на ржавый аттракцион поднялись сегодня утром и девушка с молодым человеком. Судя по видео, размещенному в соцсетях, парень пытался удержать на конструкции спутницу, но не смог: девушка сорвалась вниз примерно с высоты четвертого этажа и ударилась головой о землю.

Пострадавшую доставили в реанимацию местной больницы. Спасти пациентку, получившую тяжелейшие травмы, врачам не удалось.

По словам Валерия Горелых, девушка приехала в Асбест с Кубани к бабушке. Здесь она и познакомилась с парнем, который вместе с ней взбирался на заброшенное колесо обозрения. Полиция проводит проверку всех обстоятельств ЧП, после которой будет принято предусмотренное законом решение.