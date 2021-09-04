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04.09.2021 15:03
Рубрика: Общество

Сергей Лавров наградил митрополита Илариона

Текст: Елена Яковлева

Глава МИД России Сергей Лавров наградил министерским нагрудным знаком председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"В ходе встречи С.В. Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак Министерства иностранных дел РФ "За взаимодействие", - говорится в сообщении, опубликованном МИД.

Награждая митрополита, министр отметил его вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа РФ и в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и др.

В ответ митрополит отметил, что у церковной и светской дипломатии сегодня общие вызовы.

- Важно, что мы имеем возможность "сверять часы" на постоянной основе, - цитируются слова митрополита сайт Русской церкви.

Он отметил, что сегодня имеется механизм консультаций, действует Рабочая группа МИД РФ и ОВЦС, которая была создана еще по инициативе Патриарха Кирилла, когда он находился в должности председателя ОВЦС.

- И мы продолжаем начатую тогда работу, - подчеркнул митрополит Иларион.

Общество Религия Правительство МИД

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