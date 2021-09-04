Сергей Лавров наградил митрополита Илариона

Глава МИД России Сергей Лавров наградил министерским нагрудным знаком председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

"В ходе встречи С.В. Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак Министерства иностранных дел РФ "За взаимодействие", - говорится в сообщении, опубликованном МИД.

Награждая митрополита, министр отметил его вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа РФ и в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и др.

В ответ митрополит отметил, что у церковной и светской дипломатии сегодня общие вызовы.

- Важно, что мы имеем возможность "сверять часы" на постоянной основе, - цитируются слова митрополита сайт Русской церкви.

Он отметил, что сегодня имеется механизм консультаций, действует Рабочая группа МИД РФ и ОВЦС, которая была создана еще по инициативе Патриарха Кирилла, когда он находился в должности председателя ОВЦС.

- И мы продолжаем начатую тогда работу, - подчеркнул митрополит Иларион.