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05.09.2021 18:26
Рубрика: В мире

Британского неонациста приговорили к чтению классики

Текст: Ариадна Рокоссовская
Британский студент, сочувствующий неонацистам, приговорен судом к чтению произведений Шекспира и и Диккенса. По данным The Daily Telegraph, 21-летний Бен Джон был приговорен к условному двухлетнему заключению после того, как у него обнаружили почти 70 тысяч неонацистских брошюр и инструкции по изготовлению бомб.

Судья Тимоти Спенсер предупредил студента, что, пока тот должен прочитать книги и пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, чтобы избежать тюрьмы. Каждые четыре месяца Бен Джон будет приходить в суд на экзамен по прочитанным книгам.

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"Я буду следить за каждым твоим шагом, Бен Джон. Если ты меня подведешь, ты знаешь, что с тобой будет", - сказал ему судья. Такое "наказание" в мировой судебной практике вовсе не новость. Несколько лет назад прокурор в небольшом городке американского штата Вирджиния уговорила судью приговорить пятерых хулиганов, рисовавших расистские граффити и свастику, к чтению книг. Она составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за своего цвета кожи, например "Убить пересмешника" Харпера Ли, и предложила подросткам выбрать по 12 из них и написать эссе о каждой. Кроме того, юным расистам пришлось посетить музей Холокоста. Эксперимент оказался успешным.

В 2010 году подростка, спровоцировавшего аварию, в которой погиб водитель другого автомобиля, приговорили к чтению любимых книг его жертвы. В изоляторе для несовершеннолетних он должен был читать в месяц по три книги из списка, составленного дочерью погибшего водителя. По информации издания The New Yorker, некоторые сторонники "альтернативного наказания" так верят в искупительную силу литературы, что полагают, что некоторым преступникам можно заменить тюрьму курсом чтения.

Как вам это?

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко полагает, что в российском праве было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду аналогичных полномочий, чтобы тот мог возлагать на правонарушителей обязательства по чтению классической литературы с последующим приемов экзаменов. И это могло бы стать условием, при котором судом может быть назначено условное наказание.

"Хотя в части аналогичных изменений, возникнет ряд вопросов, например, какие образовательные организации будут задействованы в экзаминировании и возможно ли, например, использовать результаты таких испытаний в последующем, например , для поступления в образовательные учреждения и т.д.", - говорит она. В юридической среде давно обсуждается вопрос развития так называемого восстановительного правосудия, когда к подростам-нарушителям могли бы назначаться воспитательные меры. Например, починить забор, который сломал, ходить в аптеку для бабушки, у которой пытался украсть пенсию, и т.п. Заставить молодого человека читать хорошие книги тоже вписывается в эту концепцию. О поддержке идеи развития восстановительного правосудия не раз высказывался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

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