Чем удивит Копыль участников XXVIII Дня белорусской письменности

День белорусской письменности, который уже в 28-й раз собирает друзей в выходные дни сентября, проходит на этот раз в древнем Копыле, обрамленном тысячелетней историей и именами многих известных деятелей страны, очередным триумфом национальной культуры. Этот масштабный праздничный фестиваль, по образному выражению Александра Лукашенко, всегда выливается в "многоголосый диалог мастеров пера - писателей и поэтов - о судьбе слова и культуры, современности и будущем народа".

Яркими красками прошедшего лета встречает гостей родина более 50 писателей на торжествах, которые в этом году проходят под девизом "Слова нас объединяют". Среди плеяды интеллектуальной элиты, добавившей славы родному краю, выделяются, прежде всего, Алесь Адамович, Степан Александрович, Анатоль Астрейко, Адам Русак, Кузьма Чорный.

Рядом с краеведческим музеем, на месте которого когда-то находилась кожевенная мастерская, в воскресенье открыли бронзовое творение скульптора Павла Войницкого. Теперь на родине прозаика, ученого и общественного деятеля Тишки Гартного установлен памятный знак "Мастер-кожевенник". Дело в том, что в молодые годы будущий поэт, тогда еще Дмитрий Жилунович, прославил себя и в кожевенном ремесле.

А в городском сквере, информирует БЕЛТА, обустроили аллею писателей, где симметрично расположились семнадцать интерактивных скамеек с информацией о знаменитых литераторах здешних мест. Для каждого объекта сделали уникальный QR-код, отсканировав который можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.

Большая команда трудилась над тем, чтобы привнести в программу республиканского Дня письменности что-то новое, поделился своим впечатлением от просветленной панорамы древнего города заместитель премьер-министра РБ Игорь Петришенко, добавив, что строить государство "надо единой дружной семьей", в которую входят как этнические белорусы, так и представители других национальностей, мирно проживающих в стране.

Вот почему, пояснил он, на территории города размещено много экспозиций, посвященных истории Синеокой, военному периоду и людям, которые внесли значимый вклад в ее развитие. Сделано это и для того, чтобы молодое поколение видело, какой тернистый путь прошла страна на пути к своей независимости. "Для того, чтобы белорусы могли формировать и развивать государство так, как им этого хочется", - подчеркнул вице-премьер, слова которого приводит агентство.

В праздничных мероприятиях принимают участие более ста белорусских авторов. Среди ключевых событий дня новостные порталы выделяют церемонии награждения победителей национальной литературной премии и погашения конверта и оригинальной марки, посвященных XXVIII Дню белорусской письменности.

Жители и гости города посещают тематические павильоны, где представлены, в частности, книги по истории Беларуси, проходят встречи с авторами и учеными. Здесь же организован показ аутентичного обряда "Цары", включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и даже предоставлена возможность для молодежи принять в нем участие.

Кстати, сообщает агентство, накануне уже состоялась научно-практическая конференция и творческий вечер для участников и гостей праздника, который организовал Союза писателей республики. В этот же день собрал гостей и международный круглый стол с участием писателей, философов, общественных и культурных деятелей ближнего и дальнего зарубежья. На этот раз он был организован в офлайн- и онлайн-форматах.

Ожидается, что на полях праздника состоится передача эстафеты Дня письменности почти 700-летнему Добрушу, расположенному на границе с Союзным государством.

Столицами масштабного торжества, напоминают новостные порталы, уже становились Полоцк и Туров, Несвиж и Орша, Заславль и Мстиславль, Сморгонь и Слоним. А в прошлом году в Белыничах этот праздник был посвящен 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича.