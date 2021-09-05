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05.09.2021 10:26
Рубрика: В мире

Генсек НАТО считает угрозой альянсу создание армии ЕС

Текст: Александр Гусаров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увидел угрозу Североатлантическому альянсу и единству Запада в желании Евросоюза обзавестись собственной армией. По мнению генсека, создание ЕС собственных вооруженных сил способно ослабить западный военно-политический блок и разобщить Европу.

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"Я приветствую больший вклад в сфере обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой", - цитирует РИА Новости слова Столтенберга из его интервью британской газете The Telegraph. По его мнению, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.

Таким образом генсек НАТО прокомментировал планы ЕС по созданию собственных сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек. Эту инициативу ранее выдвинули руководитель Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано на фоне фиаско США и НАТО в Афганистане.

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