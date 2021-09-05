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05.09.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Объем незаконной обналички по исполнительным документам вырос на 60%

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Объем средств, незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов, за год вырос на 60%. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Банка России. По словам представителей Росфинмониторинга и экспертов, такие транзакции несут существенные риски для банков, а для решения проблемы необходимы дополнительные меры.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 года на основании исполнительных документов было нелегально обналичено 17,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года. Как уточнили в пресс-службе Банка России, для таких операций преимущественно использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам по взысканию мнимых долгов по зарплате. По данным ЦБ, за весь 2020 год объем подобных транзакций составил 25 млрд рублей (рост по сравнению с 2019 годом - 60%).

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Суть наиболее распространенной незаконной схемы заключается в следующем. Две компании (российская и зарубежная) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент выступает истцом, в своем заявлении он просит ответчика-резидента погасить долг. Российская компания соглашается с исковыми требованиями. Суд принимает решение о взыскании задолженности и выдает исполнительный лист, с которым истец обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Ведомство инициирует производство, деньги списываются со счета ответчика в пользу службы и затем перечисляются на счет истца, открытый в зарубежном банке. Тот снимает средства. Признаки схемы Банк России описал еще в методических рекомендациях начала 2017 года.

17,5 млрд рублей было нелегально обналичено в первом полугодии 2021 года на основании исполнительных документов

С 2012 года по закону об исполнительном производстве банки должны в течение одного рабочего дня блокировать счета должников после получения от судебных приставов исполнительного листа для обращения взыскания на деньги должников. Медлительные кредитные организации могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Если у банка есть сомнения в подлинности листа или достоверности его содержания, у него есть семь дней на проверку. Отчитываться о проделанной работе перед приставами банки должны в течение трех дней после получения документов.

"Мониторинг регулятора операций банков показывает нарастание тенденции использования недобросовестными участниками исполнительных документов при совершении операций, вызывающих подозрения в том, что они направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, - отметили официальные представители ЦБ. - Банк России неоднократно поднимал вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части наделении банков правом отказа в совершении транзакции, подлежащей выполнению на основании исполнительного документа, при наличии соответствующих подозрений".

В пресс-службе Росфинмониторинга "РГ" сообщили, что рост объема сомнительных операций связан, в частности, с тем, что в I полугодии 2020 года наблюдалось снижение транзакционной активности хозяйствующих субъектов, обусловленное внешними ограничениями в связи с распространением COVID-19.

За нарушение закона о борьбе с отмыванием средств банк могут лишить лицензии

"Привлекательность использования нотариальных услуг в целях проведения сомнительных операций обусловлена прежде всего низкими "транзакционными" издержками, которые несут недобросовестные участники хозяйственных отношений для организации теневых схем, что также применимо и к выдаваемым комиссией по трудовым спорам удостоверениям", - отметили официальные представители ведомства.

Старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подчеркнул, что кредитные организации в текущих условиях несут существенный операционный риск в рамках закона о противодействии отмыванию средств. За неоднократное нарушение 115-ФЗ банк может лишиться лицензии.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Так, в 2020 году ЦБ отозвал лицензии у 16 кредитных организаций, из которых 15 лицензий были отозваны у банков. В 2019 году лицензии потеряли 28 организаций (24 из них - банки).

Чтобы минимизировать риски, Росфинмониторинг предложил расширить полномочия нотариусов по проверке реальности и законности сделок, удостоверяемых исполнительными надписями, а также ужесточить ответственность за нарушение нотариусами 115-ФЗ. Кроме того, выходом из сложившейся ситуации может стать конкретизация полномочий комиссий по трудовым спорам при принятии решений по делам, связанным с выплатой задолженности по заработной плате, добавили в ведомстве.

На рост объема незаконных операций по обналичиванию повлияла пандемия

"Банк России мог бы составлять перечни лиц, использующих судебную систему для незаконных операций, - считает зампред "Национального совета финансового рынка" Александр Наумов. - Верховный суд мог бы рекомендовать судам нижней инстанции учет информации регулятора при рассмотрении исполнительного производства. Еще один способ сократить объемы незаконного обналичивания - на уровне ЦБ запретить практику выдачи наличных по исполнительным документам, а обязывать зачислять деньги только на банковский счет. Таким образом, кредитные организации смогут отказывать в выдаче наличных в случае наличия подозрений в отношении клиента (риска, что операция совершается в целях отмывания)".

В ФССП не ответили на запрос "РГ".

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