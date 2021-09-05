Постановление правительства Оренбургской области от 31 августа 2021 года № 752-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области", на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области и с учетом мнения Оренбургской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области на 2022 год:

в расчете на душу населения - 10 397 рублей;

для трудоспособного населения - 11 333 рубля;

для пенсионеров - 9 381 рубль;

для детей - 10 834 рубля.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер







