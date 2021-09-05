Летевшую из Москвы в Анталью пассажирку сняли с рейса из-за маски

Одна из пассажирок рейса Москва-Анталья отказалась надеть защитную маску, спровоцировав скандал на борту самолета. Из-за инцидента вылет воздушного судна в Турцию был задержан на час.

Как сообщает РИА Новости, 36-летняя женщина сначала нарушила введенные из-за коронавирусной инфекции правила, а затем стала в грубой форме общаться с бортпроводниками. Экипажу пришлось вызвать полицию. Пассажиры встретили стражей порядка аплодисментами, криками "ура" и "браво".

На выложенном в соцсетях ролике видно, как дебоширка отказывается покидать салон самолета, оказывает сопротивление людям в форме, пытается вырваться. За происходящим наблюдали почти 400 пассажиров, которые попали в пункт назначения с задержкой.

На нарушительницу общественного порядка составлен административный протокол.