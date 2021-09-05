На Сахалине нашли тело подростка, пропавшего после купания с матерью

Тело 13-летнего подростка, попавшего без вести во время купания в море на территории Невельского района Сахалинской области нашли на берегу в восьми километрах к югу от села Шебунино.

Напомним, мальчик плавал вместе со своей 35-летней матерью. Женщина утонула во время купания, а ее сын пропал без вести. Подростка искали несколько дней. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, предварительную причину смерти мальчика установить не удалось, тело направили на судмедэкспертизу. Следствие продолжается.