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05.09.2021 05:21
Рубрика: Происшествия

На Сахалине нашли тело подростка, пропавшего после купания с матерью

Текст: Дина Непомнящая

Тело 13-летнего подростка, попавшего без вести во время купания в море на территории Невельского района Сахалинской области нашли на берегу в восьми километрах к югу от села Шебунино.

В Иркутской области парапланерист утонул в реке Лена

Напомним, мальчик плавал вместе со своей 35-летней матерью. Женщина утонула во время купания, а ее сын пропал без вести. Подростка искали несколько дней. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, предварительную причину смерти мальчика установить не удалось, тело направили на судмедэкспертизу. Следствие продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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