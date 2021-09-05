На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

В Ставропольском крае при столкновении автомобилей пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По информации дорожной полиции, авария произошла сегодня днем около 15 часов на 256-м километре трассы "Кочубей - Нефтекумск - Минеральный Воды". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, не предоставив преимущество при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с ВАЗ-2114.

"В результате удара тяжелые травмы получили оба водителя и четыре пассажира ВАЗ-2114, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Ставропольскому краю. - Все они доставлены в больницу. За рулем ВАЗ-2115 находилась местная жительница. Во второй машине - жители Буденновского округа, их личности устанавливаются. На месте ДТП работают наряды ДПС, обстоятельства случившегося уточняются".