В Севастополе при обвале на пляже пострадали два человека

Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим при сходе грунта на побережье в районе пляжа севастопольского поселка Любимовка.

- Сигнал о происшествии поступил 5 сентября в 15.25, к месту обвала сразу же были направлены спасатели МЧС, опергруппа чрезвычайного ведомства, скорая помощь, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Севастополю.

Как выяснилось, пострадавшие - двое отдыхающих - мужчина и женщина. Они отдыхали у моря, пользуясь естественной тенью от обрывистой земляной скалы. После обвала грунта другие отдыхающие начали тут же откапывать пострадавших. Прибывшие на место ЧС спасатели и врачи скорой оказали им первую медицинскую помощь.

В конце июня правительство Севастополя сообщало, что на территории города активизировались обвальные процессы после сильных осадков. Специалисты Севприроднадзора обследовали опасные участки и пришли к заключению, что в селах Кача и Андреевка возможна активизация оползней. В Немецкой балке на протяжении 500 метров береговой зоны появились трещины.