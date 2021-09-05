Три человека погибли в результате перестрелки в Вашингтоне

Три человека погибли и три других получили ранения в субботу вечером в результате перестрелки в северо-западной части Вашингтона, округ Колумбия, в районе, где проживают афроамериканцы. По словам начальника полиции округа Колумбия Роберта Конти, трое раненых были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, сообщает телеканал WRC-TV of Washington.

По информации городской полиции, подозреваемые ехали по улице, затем вышли из машины, где открыли огонь по группе людей, после чего вернулись к своей машине и уехали. Полиция округа Колумбия опубликовала в Twitter фотографию черной Honda Accord, которой, по версии следствия, воспользовались нападавшие. За информацию, ведущую к их поимке, было предложено вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.

Полиция не сообщила мотивов, по которым жертвы стали объектом нападений, и заявила, что их имена не будут названы до тех пор, пока об этом не будут уведомлены члены семьи. Жертвы были описаны как "молодые люди от 20 до 25 лет", сообщает WRC.

Ранее в пятницу полиция округа Колумбия отреагировала на стрельбу, в результате которой одна жертва погибла, а другая была ранена. Полиция преследовала водителя, который скрылся с места происшествия, затем ударил патрульную машину и направил пистолет в стражей порядка. Полицейские выстрелили в подозреваемого, ранив его. По оценкам наблюдателей, количество перестрелок в американской столице за последние восемь месяцев достигло совокупного общего уровня с 2017 по 2021 год.