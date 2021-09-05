В Москве экстренно госпитализирована актриса Анастасия Макеева

Известная российская актриса Анастасия Макеева экстренно госпитализирована. Об этом через Instagram сообщил ее муж Роман Мальков.

По словам Романа Малькова, супруга почувствовала себя плохо. Она потеряла сознание, но врачи смогли стабилизировать состояние Анастасии Макеевой. Актриса была доставлена в больницу на "скорой помощи".

Ранее Анастасия Макеева публично говорила о своих проблемах со здоровьем. Она отказалась от участии в ряде театральных проектов на фоне ухудшения самочувствия. Роман Мальков связывает это с назойливым вниманием светских хроникеров.