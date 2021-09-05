В Панджшере убит пресс-секретарь антиталибского ополчения Фахим Дашти

Фахим Дашти - руководитель пресс-службы Фронта национального сопротивления Афганистана, объединяющего не принявших власть движения "Талибан" (организация запрещена в РФ), был убит в ходе боестолкновения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство The Khaama Press, пресс-секретарь погиб в северной афганской провинции Панджшер.

О подробностях произошедшего информации не поступало.

В воскресенье Дашти успел написать в соцсетях о том, что боевики "Талибана" практически полностью были выбиты из Панджшера.