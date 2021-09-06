Указ главы Республики Бурятия от 3 сентября 2021 года № 261 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить с 27 июня 2021 года по 30 сентября 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных настоящим указом, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.".

1.1.2. Абзац четвертый дополнить словами ", а также на проведение торжественной церемонии чествования победителя и бронзового призера XVI летних Паралимпийских игр в г. Токио на центральной площади г. Улан-Удэ с количеством участников до 200 чел. при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить проведение Республиканского спортивного праздника по национальным видам спорта 10 сентября 2021 года при обеспечении сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия контроля допуска участников (спортсменов и зрителей) на мероприятие при наличии результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанного мероприятия или сертификата о наличии прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.2. Абзац девятнадцатый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

"Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 настоящего указа.".

1.3. Дополнить пунктом 7.1.3 следующего содержания:

"7.1.3. Разрешить работу ночных клубов при условии одобрения их заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия"; наличия у посетителей документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификата о вакцинации установленного образца); соблюдения требований к предельному количеству единовременно присутствующих в зале посетителей, определяемому из расчета 4 кв. м площади помещения на 1 человека или в объеме не более 70 % от единовременной пропускной способности объекта; соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Требования к содержанию заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия", указанной в абзаце первом настоящего пункта:

- документ, подтверждающий списочную численность персонала (справка о списочной численности работников на фирменном бланке с указанием ФИО работников);

- уведомление о наличии у персонала полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца) либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- разработанный и утвержденный руководителем предприятия порядок проверки наличия у посетителей документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), с закреплением ответственного сотрудника, с указанием его контактных данных.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







