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6 сентября 2021 г.

Постановление правительства Челябинской области от 3 сентября 2021 года № 402-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области на 2022 год"

Дата подписания 3 сентября 2021 г.
Опубликован 6 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации на очередной год" Правительство Челябинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2022 год:

надушу населения - 11 887 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 12 957 рублей;

для пенсионеров - 10 223 рубля;

для детей - 12 444 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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