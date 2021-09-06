Постановление правительства Хабаровского края от 3 сентября 2021 года № 401-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце втором цифры "50" заменить цифрами "75";

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек, за исключением проведения профессиональной спортивной лигой профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею, которые проводятся при заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 75 процентов от единовременной пропускной способности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 сентября 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







